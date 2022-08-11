Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Торонто, уступив Гауфф

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В матче третьего круга соревнований шестая сеяная Соболенко потерпела поражение от десятой ракетки турнира американки Кори Гауфф со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 3 часа 11 минут.
Соболенко семь раз подала навылет, допустила 18 двойных ошибок и реализовала четыре из 14 брейк-пойнтов. Гауфф подала девять эйсов, допустила 15 раз двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.
Гауфф увеличила преимущество над Соболенко в личном противостоянии в официальных матчах – 3-1.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Кори Гауфф на турнире в Торонто.
За выход в полуфинал Гауфф сыграет либо с 15-й сеяной, румынкой Симоной Халеп, либо с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которые встречаются друг с другом в эти минуты.
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