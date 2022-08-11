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Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, обыграв Тайхман

Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, обыграв Тайхман
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В третьем для себя матче на турнире Халеп обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Румынка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде Халеп сразится с 18-летней Кори Гауфф (США), которая ранее обыграла Арину Соболенко (Беларусь) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:4).

Призовой фонд соревнований в Торонто составляет $ 2 527 250. Их действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.

Торонто. 3-й круг
11 августа 2022, четверг. 20:10 МСК
Симона Халеп
15
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Хиль Белен Тайхман
21
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Комментарии
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