Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, обыграв Тайхман

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).



В третьем для себя матче на турнире Халеп обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Румынка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.



В следующем раунде Халеп сразится с 18-летней Кори Гауфф (США), которая ранее обыграла Арину Соболенко (Беларусь) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:4).



Призовой фонд соревнований в Торонто составляет $ 2 527 250. Их действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.