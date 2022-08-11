Анастасия Павлюченкова вернулась к тренировкам на корте

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2021, бывшая 11-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую запись в соцсетях. Спортсменка выложила видео с теннисного корта.



«Первая тренировка с мая! О, было так приятно! Я очень скучала. Надеюсь, буду готова к началу следующего сезона», — подписала Анастасия свою запись.



«Ееееее», — написала в комментариях девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, добавив два эмодзи «огонь».

Напомним, в преддверии «Ролан Гаррос» 2022 года 31-летняя Анастасия Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона. Турнир выиграла первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек. На Уимблдоне-2022 победила уроженка Москвы Елена Рыбакина, с 2018 года представляющая Казахстан.