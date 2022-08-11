Дрэйпер — о победе над Циципасом: я равнялся на него последние несколько лет

82-я ракетка мира британец Джек Дрэйпер прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Эта победа для Джека первая над соперником из топ-10.

«У меня не было особого плана на игру. Я просто думал, что нужно хорошо сыграть, чтобы победить Стефаноса. Не зря он в топе. Я равнялся на него последние несколько лет. Приятно быть здесь и стараться проявить себя на этом корте. Вот ради чего я упорно работаю – ради таких вечеров на таких турнирах. На прошлой неделе после Вашингтона мы с тренером думали, что, возможно, вообще сюда не поедем. Мы собирались потренироваться неделю, набраться уверенности. Но участие принесло плоды», — приводит слова Джека официальный сайт АТР.

Напомним, Дрэйпер обыграл Циципаса со счётом 7:5, 7:6 (7:4). В следующем круге британец сыграет с французом Гаэлем Монфисом.