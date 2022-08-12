Потапова ответила на вопрос, может ли поменять гражданство

48-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как относится к смене гражданства в нынешних реалиях.



«Я не собираюсь менять гражданство. Когда всю жизнь выступаешь под одним флагом, к сожалению, некоторые вещи, как сейчас, от тебя не зависят. И сразу менять гражданство, считаю, не особо правильно. Да, нас не допустили на один из турниров единожды. Надеюсь, это была разовая «акция», — сказала Анастасия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Напомним, в конце апреля Потапова завоевала дебютный титул в Стамбуле (Турция), в финальном матче обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову.

Полное интервью с теннисисткой Анастасией Потаповой читайте на «Чемпионате».