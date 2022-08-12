«У некоторых девочек есть свои тёрки. Это очень забавно». Потапова — об отношениях в WTA

48-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала об отношениях между девушками в WTA.
«Больше всего я дружу с Яной Сизиковой. У нас всегда были близкие отношения. Знаем друг друга больше пяти лет. Сдружились с первого дня. Хорошие отношения с Бьянкой Андрееску. Теннисистки, кто хочет быть на вершине, не могут подружиться с той, кто также этого хочет, кто для этого точно так же работает, у кого одна цель — победитель один. Не двое или трое. Поэтому тяжело с конкурентами поддерживать какую-то близкую дружбу. Конечно, у некоторых девочек есть свои тёрки, интриги, скандалы, расследования в туре. Иногда это очень забавно».
Также она ответила на вопрос, есть ли тёмные истории в туре.
«Их много. Но со мной не связана ни одна, поэтому моя совесть чиста. За других неправильно раскрывать карты. Думаю, тогда у меня точно не будет хороших отношений», — заявила Потапова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Полное интервью с теннисисткой Анастасией Потаповой читайте на «Чемпионате».
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