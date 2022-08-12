«Не было большой очереди меня тренировать». Потапова — о работе с Игорем Андреевым

21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о том, как начала работать с бывшим российским теннисистом Игорем Андреевым.
«Я была в Париже, на «Ролан Гаррос» – 2021, с британским тренером Йеном Хьюзом. Уже там было понятно, что, скорее всего, мы расстанемся. Это довольно быстро случилось, и у меня не было альтернативы — осталась бы просто без тренера. И тогда Игорь уже полгода работал в академии, поэтому мне предложили его кандидатуру. Так как не было большой очереди меня тренировать, я согласилась. Видимо, подошли друг другу, выстроилось хорошее общение, даже понимание на корте и вне. Мой стиль — атакующий: низкий, быстрый, с переводами. Сейчас же всё меняется. Теннис становится более разнообразным. Один из ударов, что мы отрабатываем, — топ-спин. Я уже даже не сопротивляюсь этому! Это мячи повыше, но с той же скоростью. Необязательно, что я буду кидать свечки, но они летят высоко и глубоко. Это очень эффективный удар, особенно на грунте. Игорь привносит в мой теннис элементы больше мужского тенниса, чем женского. Это круто, это работает!»
Полное эксклюзивное интервью с теннисисткой Анастасией Потаповой читайте на «Чемпионате».
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