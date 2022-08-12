Путинцева обыграла Риске на турнире в Торонто, уступая по ходу второго сета со счётом 2:5

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В рамках третьего круга она обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. По ходу второго сета Путинцева уступила со счётом 2:5, но взяла пять геймов подряд и одержала победу в этой встрече. На счету Путинцевой две двойные ошибки и 6 реализованных брей-пойнтов из 8.

В следующем круге Путинцева встретится с Джессикой Пегулой, которая в своём матче третьего круга обыграла Камилу Джорджи.

Турнир в Торонто проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $2,5 млн. Действующим победителем турнира является Камила Джорджи, которая в решающем матче 2021 года одержала победу над Каролиной Плишковой.