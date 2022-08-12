Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Монреале. В третьем круге он обыграл соотечественника Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Кирьос сделал 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету де Минора 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Напомним, в предыдущем раунде Кирьос обыграл первую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.
Следующим соперником Кирьоса станет Хуберт Хуркач, который в предыдущем круге обыграл Альберто Рамос-Вальонаса.

Турнир в Монреале проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $5,9 млн. Действующим победителем турнира является Медведев, который в финальном матче 2021 года обыграл Райлли Опелку.

Монреаль. 3-й круг
12 августа 2022, пятница. 00:55 МСК
Ник Кирьос
37
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
0 		   
         
Алекс де Минор
21
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022