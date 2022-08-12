Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Монреале. В третьем круге он обыграл соотечественника Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Кирьос сделал 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету де Минора 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
Напомним, в предыдущем раунде Кирьос обыграл первую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.
Следующим соперником Кирьоса станет Хуберт Хуркач, который в предыдущем круге обыграл Альберто Рамос-Вальонаса.
Турнир в Монреале проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $5,9 млн. Действующим победителем турнира является Медведев, который в финальном матче 2021 года обыграл Райлли Опелку.
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