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Кирьос – о победе над Медведевым: это был день, который я никогда не забуду

Кирьос – о победе над Медведевым: это был день, который я никогда не забуду
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что ему было тяжело играть с соотечественником Алексом де Минором после победы над россиянином Даниилом Медведевым в предыдущем круге.

«Невероятно тяжело после вчерашнего большого кайфа играть с Даниилом. Публика была потрясающей. Это был день, который я, наверное, никогда не забуду.

Сегодня мне было очень тяжело морально выйти сюда и сыграть против Алекса. Мы хорошие друзья. У него отличная карьера. Это было просто тяжело морально. Никогда не бывает легко играть с таким игроком, особенно если он австралиец. Я только что вышел сюда и выполнил свою работу. Я играл так, как должен был играть. Он чертовски хороший игрок. Если использовать его сильные стороны, то он один из лучших игроков, которые у нас есть, и он очень быстр», — приводит слова Кирьоса официальный сайт ATP.

Следующим соперником Кирьоса станет Хуберт Хуркач, который в предыдущем круге обыграл Альберто Рамос-Вальонаса.

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