Дарья Касаткина вернулась в США

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка сообщила, что вернулась в США для участия в турнире в Цинциннати.

«Вернулась в США. Дальше — Цинциннати», — написала Касаткина, прикрепив текст к своей фотографии.

Фото: из личного архива дарьи касаткиной

Напомним, на этой неделе 25-летняя Дарья Касаткина неудачно выступила на турнире в Торонто (Канада). Она со счётом 6:7 (5:7), 4:6 проиграла канадке Бьянке Андрееску в первом круге турнира. До этого Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе (США). В финале Дарья победила американку Шелби Роджерс со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

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