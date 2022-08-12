Эмма Радукану показала, как выглядела в детстве. Фото

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала архивную фотографию с мамой. На снимке можно посмотреть, как Радукану выглядела в детстве.

Фото: из личного архива эммы радукану

Ранее на этой неделе Эмма Радукану потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). 19-летняя спортсменка проиграла представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 6:7 (0:7), 2:6. В ближайшее время Радукану предстоит защищать 2000 очков, заработанные за победу на Открытом чемпионате США 2021 года. US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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