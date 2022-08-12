Вероника Кудерметова ответила на вопрос об отношениях с украинскими теннисистками

18-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос, какие у неё отношения с украинскими теннисистками.

«У меня нормальные отношения со всеми. Здороваемся, спокойно общаемся. В первое время было непонятно, как себя вести, а сейчас всё нормально.

Пытались ли они меня о чём-то расспрашивать? Лично меня — нет», — приводит слова Кудерметовой «Спорт-экспресс».

Напомним, в настоящее время российские и белорусские теннисисты и теннисистки вынуждены выступать в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Такое решение приняли в ATP и в WTA. Организаторы Уимблдона и вовсе запретили россиянам и белорусам играть на турнире.

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