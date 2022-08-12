Наталья Забияко показала, как Дарья Касаткина танцует под песню «Ничего не говори»

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, российская фигуристка Наталья Забияко опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором она вместе с девятой ракеткой мира Дарьей Касаткиной слушает в автомобиле песню группы «Рок-острова» — «Ничего не говори». Российская теннисистка в этом момент пританцовывает на камеру.

Напомним, в середине июля Дарья Касаткина сделала каминг-аут, а также раскрыла информацию, что встречается с Натальей Забияко. Недавно теннисистка вернулась в США для участия в турнире в Цинциннати.

Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).