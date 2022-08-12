Видеообзор неожиданного поражения Иги Свёнтек в третьем круге турнира в Торонто

Пресс-служба WTA опубликовала нарезку лучших моментов матча третьего круга турнира в Торонто (Канада), в котором первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек потерпела неожиданное поражение (Канада). Соперницей Свёнтек была представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя, занимающая 24-е место в рейтинге WTA. Полька проиграла ей со счётом 4:6, 6:3, 5:7.

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале WTA.

В четвертьфинале Хаддад-Майя встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, обыгравшей испанку Гарбинье Мугурусу. Другие пары выглядят так: Каролина Плишкова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай), Джессика Пегула (США) — Юлия Путинцева (Казахстан), Кори Гауфф (США) — Симона Халеп (Румыния).