Энди Роддик обратился к отцу сестёр Уильямс

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик обратился к Ричарду Уильямсу, отцу сестёр Винус и Серены Уильямс. 42-летняя Винус и 40-летняя Серена на двоих завоевали 30 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и 28 — в парном (каждая — по 14, они выступали вместе).

Роддик поблагодарил Уильямса за то, что он смог воспитать таких спортсменок.

«Все мы сомневались в Винус и Серене. Они внесли новшества в этот вид спорта — с точки зрения физподготовки. Они стали двумя величайшими теннисистками всех времён. Никто никогда не делал этого так, как они.

Спасибо их отцу Ричарду за то, что он нашёл способ дать им шанс выступать на самом высоком уровне. Они стали иконами нашего вида спорта. Мы все выиграли от этого», — приводит слова Роддика Sportskeeda, ссылаясь на Tennis Channel.

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