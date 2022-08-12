Дрэйпер — о выступлении в Монреале: иногда наступает твоя неделя в туре

Британский теннисист Джек Дрэйпер прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Монреале. Соперник 82-й ракетки мира Гаэль Монфис отказался от продолжения встречи из-за травмы голеностопа при счёте 2:6, 2:0.

«Иногда наступает твоя неделя в туре. Если упорно тренироваться каждый день и посвящать себя работе, то такое случается. Я очень рад быть в четвертьфинале, но не так хотелось бы это сделать. Надеюсь, Гаэль в порядке. Я желаю ему всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Сейчас главное просто хорошо выспаться. Прошлый мой матч закончился очень поздно. Сегодня мы с тренером обсудили, что будет тяжело выйти на корт и быть во всеоружии. Но мне кажется, что я хорошо справился с этой задачей, и надеюсь, что смогу оказать давление на соперника в следующем круге», — приводит слова Дрэйпера ATP.

Джек Дрэйпер впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса». До этого британцу удавалось дважды доходить до стадии 1/4 финала на турнирах ATP.

В предыдущем раунде Дрэйпер в двух сетах обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса. За выход в полуфинал он поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.