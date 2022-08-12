Роддик и Клейстерс сыграют в показательном матче перед US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Ким Клейстерс и триумфатор US Open – 2003 Энди Роддик примут участие в выставочной встрече за неделю до Открытого чемпионата США, сообщает сайт US Open.

Помимо титулованной бельгийки и американца, на корт выйдет обладатель десяти титулов ATP в одиночном разряде Джеймс Блэйк, а также трёхкратная чемпионка ТБШ Линдсей Дэвенпорт.

Бесплатный выставочный матч запланирован на 23 августа. Он пройдёт в рамках недели болельщиков US Open.

Клейстерс за свою карьеру успела выиграть 41 титул WTA. Она добиралась до полуфиналов на всех мэйджорах, однако бельгийской спортсменке удалось завоевать титулы только на Australian Open и на US Open.

US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом турнира в мужской сетке является россиянин Даниил Медведев, у женщин в 2021 году победу праздновала британка Эмма Радукану.