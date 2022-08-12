Гауфф — о победе над Соболенко: это точно придаёт мне уверенности

Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась эмоциями после победы над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в матче третьего круга турнира в Торонто со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:4).

«Это совершенно точно придаёт мне уверенности, потому что я знаю, что смогу выстоять в трудные моменты. Это тот тип игроков, которых мне нужно побеждать, если хочу выиграть турнир «Большого шлема». После таких встреч становится понятно, как противостоять таким соперникам. Они ничего не дадут сделать просто так», — цитирует Гауфф WTA.

В Торонто американка уже успела обыграть действующую чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину и свою соотечественницу Мэдисон Бренгл.

В четвертьфинале Гауфф предстоит сыграть с румынкой Симоной Халеп, которая в двух сетах одолела швейцарскую теннисистку Хиль Белен Тайхман.