В Минспорте ответили на высказывания депутата Терюшкова про Медведева и Касаткину

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова депутата Госдумы РФ и члена наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Романа Терюшкова, который назвал Даниила Медведева «французским теннисистом российского происхождения» и осудил Дарью Касаткину за каминг-аут и призывы к молодым спортсменам менять российское гражданство.

«Касаткина и Медведев международной аудиторией воспринимаются как представители России. Они добиваются успехов. Всё сообщество допускает возможность их участия и награждает — это свидетельство того, что мир не однополярный.

Профессиональная точка зрения превалирует, как бы их ни оценивали отдельные граждане нашей страны. Мы сами не должны политизировать спорт, если мы требуем этого же от мирового сообщества», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».