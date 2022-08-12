Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пропустит «Мастерс» в Цинциннати, который пройдёт на следующей неделе в США.

В основной сетке 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» заменит американец Брэндон Накашима, который ранее должен был выступить по уайлд-кард, полученной от организаторов.

По действующим на данный момент правилам Джокович, отказавшийся вакцинироваться от коронавируса, не может въехать в США. Ранее Новак пропустил проходящий на этой неделе турнир серии «Мастерс» в Монреале (Канада), а в начале года — Открытый чемпионат Австралии.

29 августа стартует US Open, где сербский теннисист должен защищать очки за прошлогодний финал, в котором он уступил россиянину Даниилу Медведеву.