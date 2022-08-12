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Хуркач вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале, обыграв Кирьоса

Хуркач вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале, обыграв Кирьоса
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Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче восьмой сеяный Хуркач нанёс поражение австралийцу Нику Кирьосу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Хуркач 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Кирьос подал 19 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Хуберт Хуркач – Ник Кирьос на «Мастерсе» в Монреале.

За выход в финал «Мастерса» в Монреале Хуркач сыграет с победителем четвертьфинала между четвёртым сеяным, норвежцем Каспером Руудом, и шестой ракеткой соревнований канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Этот матч состоится сегодня позднее.

Монреаль. 1/4 финала
12 августа 2022, пятница. 19:15 МСК
Ник Кирьос
37
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 1
7 7 		6 5 6
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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