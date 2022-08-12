Хуркач вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале, обыграв Кирьоса

Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче восьмой сеяный Хуркач нанёс поражение австралийцу Нику Кирьосу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Хуркач 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Кирьос подал 19 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Хуберт Хуркач – Ник Кирьос на «Мастерсе» в Монреале.

За выход в финал «Мастерса» в Монреале Хуркач сыграет с победителем четвертьфинала между четвёртым сеяным, норвежцем Каспером Руудом, и шестой ракеткой соревнований канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Этот матч состоится сегодня позднее.