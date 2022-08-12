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Симона Халеп не пустила Кори Гауфф в полуфинал турнира в Торонто

Симона Халеп не пустила Кори Гауфф в полуфинал турнира в Торонто
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Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В четвертьфинальном матче 15-я сеяная Халеп нанесла поражение 10-й ракетке соревнований американке Кори Гауфф со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Халеп трижды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов. Гауфф подала три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

Халеп в четвёртый раз обыграла Гауфф в официальном матче. Кори ещё ни разу не оказывалась сильнее Симоны.

За выход в финал турнира в Торонто Халеп сыграет с победительницей четвертьфинального матча между американкой Джессикой Пегулой и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Эта встреча состоится сегодня, 12 августа, позднее.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2022, пятница. 20:10 МСК
Кори Гауфф
11
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2  
6 		7 7  
         
Симона Халеп
15
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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