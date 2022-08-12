Кирьос нашёл причину своего поражения от Хуркача в Монреале в туалетном перерыве

Австралийский теннисист Ник Кирьос нашёл причину своего поражения от Хуберта Хуркача в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале в туалетном перерыве, который поляк взял после второго сета.

Соперники на равных сыграли две партии, которые завершились на тай-брейках. Но, когда Хуркач вернулся после туалетного перерыва, соперников будто подменили. Уже на старте третьего сета Кирьос проиграл гейм на своей подаче, допустив две двойные ошибки.

«Не понимаю, зачем ему переодеваться. Мне не было нужно. Никому это не требуется. Никому. И что мне делать? У меня болела мышца живота, я разогрелся, а потом пришлось сидеть пять минут. Что мне делать? Мы не можем играть и останавливаться, играть и останавливаться. Мы не машины, бро», — ворчал Ник.

Уступая 0:3, Кирьос обратился к сидящим в своей ложе: «15 чёртовых градусов. Никому не нужно переодеваться при такой температуре».

Ник даже пожаловался судье на правило, согласно которому к туалетному перерыву добавляются две минуты, если игрок переодевается.