Пегула вышла в полуфинал турнира в Торонто, обыграв Путинцеву

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В четвертьфинальном матче седьмая сеяная Пегула нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Пегула дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из 10 брейк-пойнтов. Путинцева не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

28-летняя Пегула и 27-летняя Путинцева впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира в Торонто Пегула сыграет с 15-й сеяной, представительницей Румынии Симоной Халеп.