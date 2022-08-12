Пегула вышла в полуфинал турнира в Торонто, обыграв Путинцеву
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В четвертьфинальном матче седьмая сеяная Пегула нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
Пегула дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из 10 брейк-пойнтов. Путинцева не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
28-летняя Пегула и 27-летняя Путинцева впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
За выход в финал турнира в Торонто Пегула сыграет с 15-й сеяной, представительницей Румынии Симоной Халеп.
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