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Пегула вышла в полуфинал турнира в Торонто, обыграв Путинцеву

Пегула вышла в полуфинал турнира в Торонто, обыграв Путинцеву
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В четвертьфинальном матче седьмая сеяная Пегула нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Пегула дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из 10 брейк-пойнтов. Путинцева не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

28-летняя Пегула и 27-летняя Путинцева впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира в Торонто Пегула сыграет с 15-й сеяной, представительницей Румынии Симоной Халеп.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2022, пятница. 22:15 МСК
Джессика Пегула
7
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Юлия Путинцева
46
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Комментарии
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