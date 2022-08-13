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У Джоковича появился шанс сыграть на US Open после ослабления ковидных ограничений в США

У Джоковича появился шанс сыграть на US Open после ослабления ковидных ограничений в США
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Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сможет получить шанс сыграть на US Open, если Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) смягчит правила въезда в страну, сообщает Eurosport.

Джокович отказался вакцинироваться от коронавируса, из-за чего уже пропустил Открытый чемпионат Австралии, «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати. Дело в том, что в настоящий момент вакцинация является обязательным условием для въезда в США. Однако в пятницу, 12 августа, CDC ослабила некоторые рекомендации по COVID-19, касающиеся социального дистанцирования и карантина, но пока не обновила правила въезда в США.

Теннисная ассоциация США ранее заявила, что намерена строго придерживаться рекомендаций правительства.

US Open стартует 29 августа, и фамилия Джоковича значится в предварительном заявочном списке.

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