Рууд: уверен, что Оже-Альяссим может играть лучше, чем сегодня

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал разгромную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:1, 6:2) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монреале.
За выход в финал Рууд сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем.
«Это был один из тех дней, когда всё достаётся одному, и, к счастью, именно мне. С таким игроком, как Феликс, вам нужно полагаться на некую удачу. Но я не ожидал, что всё сложится в мою пользу. Я неуверенно начал, но смог перевернуть игру: попадал в корт, проводил нужные атаки и заставлял его отбивать много мячей. Таков был план игры, и он сработал.
Уверен, что Феликс может играть лучше, чем сегодня. Я видел это. Жаль, потому что сегодня так вышло, потому что он играл дома. Может быть, из-за этого он и нервничал, но не буду говорить за него. Это важный момент. Сегодня эта арена была полна, и мне повезло, что я смог победить.
Последний хардовый турнир, в котором я играл, был в Майами, где я дошёл до финала. Здесь я хотел пройти как можно дальше. Не думал, что это вероятно, но я отлично играл с первого очка в первом же матче», — приводит слова Рууда пресс-служба АТР.
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