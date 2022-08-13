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Серена Уильямс сыграет в Цинциннати с Эммой Радукану. Победитель может выйти на Азаренко

Серена Уильямс сыграет в Цинциннати с Эммой Радукану. Победитель может выйти на Азаренко
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Известны все пары первого круга турнира WTA в американском Цинциннати, который пройдёт с 15 по 21 августа.

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс встретится в стартовом матче с британской теннисисткой Эммой Радукану, тренером которой в ходе подготовки к US Open стал россиянин Дмитрий Турсунов. Победитель этого матча в 1/16 финала сразится либо с Викторией Азаренко из Беларуси, либо с эстонкой Кайей Канепи.

Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс объявила о намерении уйти из большого тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.

Старшей сестре Серены Винус Уильямс предстоит сыграть в Цинциннати с соперницей из Чехии Каролиной Плишковой, у которой 14-й номер посева на турнире. Другая американка Слоан Стивенс померится силами с француженкой Ализе Корне. Результат их встречи уже ждёт действующая первая ракетка мира Ига Свёнтек – она начнёт выступления в Цинциннати со второго раунда именно с победителем этого матча.

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