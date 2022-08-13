Карреньо-Буста стал последним полуфиналистом «Мастерса» в Монреале

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче 23-я ракетка мира нанёс поражение британцу Джеку Дрэйперу (82-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.



Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из двенадцати брейк-пойнтов. Дрэйпер подал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и использовал одну из двух возможностей взять подачу соперника.

За выход в финал престижных канадских соревнований 31-летний испанец сыграет с Даниэлем Эвансом из Великобритании, который ранее оказался сильнее представителя США Томми Пола.