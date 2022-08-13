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Карреньо-Буста стал последним полуфиналистом «Мастерса» в Монреале

Карреньо-Буста стал последним полуфиналистом «Мастерса» в Монреале
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче 23-я ракетка мира нанёс поражение британцу Джеку Дрэйперу (82-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из двенадцати брейк-пойнтов. Дрэйпер подал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и использовал одну из двух возможностей взять подачу соперника.

За выход в финал престижных канадских соревнований 31-летний испанец сыграет с Даниэлем Эвансом из Великобритании, который ранее оказался сильнее представителя США Томми Пола.

Монреаль. 1/4 финала
13 августа 2022, суббота. 04:25 МСК
Пабло Карреньо-Буста
23
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		1  
         
Джек Дрэйпер
82
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
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