Карреньо-Буста стал последним полуфиналистом «Мастерса» в Монреале
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче 23-я ракетка мира нанёс поражение британцу Джеку Дрэйперу (82-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из двенадцати брейк-пойнтов. Дрэйпер подал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и использовал одну из двух возможностей взять подачу соперника.
За выход в финал престижных канадских соревнований 31-летний испанец сыграет с Даниэлем Эвансом из Великобритании, который ранее оказался сильнее представителя США Томми Пола.
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