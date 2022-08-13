Надаль провёл первую тренировку в Цинциннати. Он месяц не играл на турнирах из-за травмы

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль провёл тренировку в Цинциннати (США), где сыграет на турнире серии «Мастерс». Соревнования пройдут с 14 по 21 августа. Отметим, что Надаль здесь проведёт первый матч после травмы, полученной месяц назад на Уимблдоне.

На видео Рафаэль тренируется с олимпийским чемпионом 2016 года в парном разряде, испанским теннисистом Марком Лопесом, который является частью команды Надаля.

Ранее 36-летний Надаль снялся с «Мастерса» в Монреале (Канада), сославшись на дискомфорт во время подачи на тренировках. Отметим, что, если испанец возьмёт титул в Цинциннати, у него будут теоретические шансы сместить россиянина Даниила Медведева с первой строчки рейтинга ATP.