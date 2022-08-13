Эксперты раскритиковали судью «Мастерса» в Монреале, который обслуживал матч Кирьоса

Экспертам крупнейшей телевизионной сети Amazon Prime несколько раз пришлось извиняться в эфире за нецензурную лексику со стороны финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса.
Это произошло в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Кирьос проиграл со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 1:6 поляку Хуберту Хуркачу. Напомним, после второго сета Хуркач взял туалетный перерыв и отсутствовал почти восемь минут. Кирьос был возмущен поведением соперника. «Мы не машины, (нецензурная лексика), бро. Мы не можем постоянно стартовать и начинать, стартовать и начинать», — сказал Ник судье на вышке. Также брань и возмущения со стороны австралийца звучали по ходу третьей партии. «Никому не нужно переодеваться в 15 градусов, (нецензурная лексика), в 15 градусов», — аргументировал претензии Ник.
Комментаторы Amazon Ник Лестер и Роби Кениг несколько раз извинились за то, что слова Кирьоса попали в эфир. «Я считаю, что судья на вышке не должен позволять Нику так громко ругаться. Не может быть, что он этого не слышит», — сказал Кениг.
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