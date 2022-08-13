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Спрос на билеты на US Open – 2022 вырос в 8 раз после объявления Серены Уильямс

Спрос на билеты на US Open – 2022 вырос в 8 раз после объявления Серены Уильямс
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Спрос на билеты на US Open – 2022 резко возрос после того, как 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс объявила, что завершит карьеру на турнире. Соревнования пройдут с 29 августа по 10 сентября.

«За 24 часа после заявления Серены мы заметили, что спрос на билеты увеличился в восемь раз по сравнению с тем, что было до этого в среднем за день. Но хорошей новостью для болельщиков является и то, что цены на билеты остались неизменными, таким образом мы показали, что люди, которые захотят увидеть этот исторический момент, не встретят никаких препятствий», — приводит слова представителя StubHub (американская компания по продаже и обмену билетов) Адама Буделли The Independent.

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