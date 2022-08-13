Ник Кирьос: сейчас меня не волнуют рекорды, потому что моя мама в больнице, а я не рядом

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как относится к тому, что его серия из девяти побед подряд в туре прервалась.
Это произошло в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Кирьос проиграл со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 1:6 поляку Хуберту Хуркачу.
«Честно говоря, меня это не волнует. Я был в разъездах почти три месяца, я был вдали от дома, вдали от мамы, которая находится в больнице, вдали от отца. В данный момент они не очень хорошо себя чувствуют. Так что меня совсем не волнует, что моя победная серия прервалась.
Когда я в туре, я просто хочу показывать хорошие результаты и делать всё, чтобы мои разъезды стоили того. Меня не волнуют рекорды и тому подобное. Я просто хочу извлечь максимум из своей затяжной поездки.
У меня осталось ещё два турнира – Цинциннати и US Open, прежде чем я смогу вернуться домой. Я скучаю по дому», — приводит слова Кирьоса Tennis 365.
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