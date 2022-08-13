Сестра Циципаса опубликовала милое фото со Стефаносом в честь его дня рождения

Елизавет Циципас, младшая сестра пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, опубликовала милое фото с братом в честь его дня рождения. Вчера, 12 августа Стефаносу исполнилось 24 года.
«С днём рождения. Спасибо за всё», — подписала фото Елизавет, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Елизавет Циципас
Напомним, Стефанос, Петрос, Елизавет, а также ещё один брат, Павлос, – дети советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой и тренера Апостолоса Циципаса, внуки советского футболиста Сергея Сальникова.
Стефанос – 9-кратный чемпион турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP – 2019. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — финал «Ролан Гаррос» — 2021, который он проиграл сербу Новаку Джоковичу.
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