Американский ведущий посоветовал Джоковичу пробраться в США через Мексику на снегоступах

Известный американский журналист Клэй Трэвис высказался о скандале вокруг 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, который из-за нежелания прививаться от коронавируса рискует пропустить второй мэйджор за год – US Open.
«С того момента, как в CDC (центр по контролю и профилактике заболеваний США. – Прим. «Чемпионата) заявили, что к привитому человеку нужно относиться так же, как и к непривитому, и что между ними нет никаких различий, я не понимаю, почему и как Новак Джокович не может приехать на Открытый чемпионат США. Дабы отстоять этот тезис, я бы посоветовал Джоковичу взять вещи и снегоступы и отправиться в Мексику, чтобы там пересечь границу. Честно говоря, в то время, когда мы обсуждаем возвращение к нормальной жизни, отставание своих прав сербом в Нью-Йорке было бы очень символично», — приводит слова Трэвиса We Love Tennis со ссылкой на эфир Fox News.
- 13 августа 2022
-
14:55
-
14:03
-
13:35
-
13:30
-
12:22
-
12:00
-
11:21
-
10:41
-
10:36
-
10:15
-
09:58
-
09:53
-
09:27
-
07:30
-
06:27
-
04:29
-
03:37
-
03:02
-
03:01
-
00:56
-
00:13
- 12 августа 2022
-
23:43
-
23:34
-
22:38
-
22:29
-
22:02
-
21:04
-
18:26
-
17:30
-
17:01
-
16:48
-
16:23
-
16:20
-
15:53
-
15:25