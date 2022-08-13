Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Американский ведущий посоветовал Джоковичу пробраться в США через Мексику на снегоступах

Американский ведущий посоветовал Джоковичу пробраться в США через Мексику на снегоступах
Комментарии

Известный американский журналист Клэй Трэвис высказался о скандале вокруг 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, который из-за нежелания прививаться от коронавируса рискует пропустить второй мэйджор за год – US Open.

«С того момента, как в CDC (центр по контролю и профилактике заболеваний США. – Прим. «Чемпионата) заявили, что к привитому человеку нужно относиться так же, как и к непривитому, и что между ними нет никаких различий, я не понимаю, почему и как Новак Джокович не может приехать на Открытый чемпионат США. Дабы отстоять этот тезис, я бы посоветовал Джоковичу взять вещи и снегоступы и отправиться в Мексику, чтобы там пересечь границу. Честно говоря, в то время, когда мы обсуждаем возвращение к нормальной жизни, отставание своих прав сербом в Нью-Йорке было бы очень символично», — приводит слова Трэвиса We Love Tennis со ссылкой на эфир Fox News.

Джокович настроил элиту против американской власти перед «Шлемом». Его только поддержали Джокович настроил элиту против американской власти перед «Шлемом». Его только поддержали
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022