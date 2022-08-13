Американский ведущий посоветовал Джоковичу пробраться в США через Мексику на снегоступах

Известный американский журналист Клэй Трэвис высказался о скандале вокруг 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, который из-за нежелания прививаться от коронавируса рискует пропустить второй мэйджор за год – US Open.

«С того момента, как в CDC (центр по контролю и профилактике заболеваний США. – Прим. «Чемпионата) заявили, что к привитому человеку нужно относиться так же, как и к непривитому, и что между ними нет никаких различий, я не понимаю, почему и как Новак Джокович не может приехать на Открытый чемпионат США. Дабы отстоять этот тезис, я бы посоветовал Джоковичу взять вещи и снегоступы и отправиться в Мексику, чтобы там пересечь границу. Честно говоря, в то время, когда мы обсуждаем возвращение к нормальной жизни, отставание своих прав сербом в Нью-Йорке было бы очень символично», — приводит слова Трэвиса We Love Tennis со ссылкой на эфир Fox News.