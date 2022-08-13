Энди Роддик высказался о предстоящем матче Серены Уильямс с Эммой Радукану в Цинциннати

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился ожиданиями от матча первого круга на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США), где сойдутся американка Серена Уильямс и британка Эмма Радукану.

«На самом деле, этот матч будет полезен для Серены, это будет одна из репетиций возвращения в Нью-Йорк. Она проверит свою подачу, поучаствует в большом количестве длинных розыгрышей, где она будет часто бить по мячу. Это не выбьет её из корта. Это будет своего рода способ давления на неё.

На самом деле, я думаю, что Серена неплохо отбивала мячи в матче с Белиндой Бенчич, да, знаю, она проиграла, и счёт был довольно показательным. Я просто думаю, что Эмма позволит её задержаться на корте, даст ей больше шансов. Радукану не будет бить плоско, не будет менять направление, как это делала Бенчич, что поможет Серене в плане движения на корте», — приводит слова Роддика Sportskeeda.