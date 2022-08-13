Ник Кирьос предрёк Феликсу Оже-Альяссиму большое будущее

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о перспективах девятой ракетки мира 22-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.
«Пока он будет сохранять хладнокровие и не будет делать тех глупостей, которые допускал я в молодости, думаю, он сможет добиться гораздо большего, нежели я, он сможет бороться за титулы на турнирах «Большого шлема». Для такого человека, как он, нет никаких ограничений. Думаю, он один из немногих в туре, кто может добиться больших успехов. Это выходит за рамки тенниса. Его влияние способно быть масштабнее, чем просто то, которое он оказывает на наш спорт», — приводит слова Кирьоса We Love Tennis.
В текущем сезоне Оже-Альяссим завоевал дебютный титул на уровне ATP — выиграл турнир ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
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