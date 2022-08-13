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Даниил Медведев ответил болельщику, назвавшему его лузером

Даниил Медведев ответил болельщику, назвавшему его лузером
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поговорил с болельщиком, назвавшим его лузером после поражения от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга «Мастерса» в Монреале со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6. Для Медведева это был первый матч на турнире.

Когда Даниил уходил с корта, один из болельщиков крикнул ему в спину: «Лузер!» Медведев развернулся и подошёл к любителям тенниса, чтобы объяснить ситуацию. Медведева обвинили в неуважении к болельщикам – первый сеяный проиграл в стартовом матче. Однако Медведев спокойно попросил собравшихся «включить мозги». Соперником россиянина был не лаки-лузер или обладатель уайлд-кард, а победитель прошедшего на минувшей неделе представительного турнира в Вашингтоне.

В ближайшее время Медведеву предстоит защищать 2000 очков, заработанных за победу на Открытом чемпионате США 2021 года. US Open 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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