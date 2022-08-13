Симона Халеп спустя год вернётся в топ-10 рейтинга WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп в четвёртый раз вышла в финал турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). Для бывшей первой ракетки мира это первый финал после победы на турнире WTA-250 в Мельбурне в январе и самый значимый с момента победы на турнире в Риме в 2020 году.
Выходом в финал 15-я ракетка мира Халеп гарантировала себе возвращение в топ-10 рейтинга WTA. Предыдущее 373-недельное пребывание Симоны в топ-10 завершилось чуть более года назад — 9 августа 2021 года. Румынка сможет подняться до 6-го места, если выиграет титул.
В своем 18-м финале WTA-1000 Халеп будет претендовать на девятый титул WTA-1000 и 24-й титул в карьере. За трофей турнира в Торонто Симона сыграет с победительницей полуфинала между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и 14-й сеяной чешкой Каролиной Плишковой.
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