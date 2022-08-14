Плишкова проиграла Хаддад-Майе в полуфинале турнира в Торонто, ведя во втором сете 5:2

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла выйти в финал турнира в Торонто. На стадии полуфинала она уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счётом 6:4, 7:6 (9:7).
Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Отметим, по ходу второго сета Плишкова вела со счётом 5:2, однако, проиграла сет на тай-брейке и завершила участие в турнире. На счету Плишковой 9 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брей-пойнта из 6. Бразильянка, в свою очередь, сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнта.
В финале турнира Хаддад-Майя встретится с Симоной Халеп.
Турнир в Торонто проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $2,5 млн. Действующим победителем турнира является Камила Джорджи, которая в решающем матче 2021 года одержала победу над Каролиной Плишковой.
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