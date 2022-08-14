Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карреньо-Буста пробился в финал «Мастерса» в Монреале, переиграв Эванса

Карреньо-Буста пробился в финал «Мастерса» в Монреале, переиграв Эванса
Комментарии

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В полуфинальном матче 23-й номер мирового рейтинга ATP Карреньо-Буста нанёс поражение представителю Великобритании Даниэлю Эвансу (39-я ракетка мира) со счётом 7:5, 6:7(7), 6:2. Встреча продолжалась ровно 3 часа.

Карреньо-Буста раз 6 подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. Эванс подал 6 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта.

Для теннисистов это была первая официальная игра на соревнованиях серии ATP.

За титул «Мастерса» в Монреале Карреньо-Буста сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (10-я ракетка мира), ранее переигравшим представителя Норвегии Каспера Рууда (7-й номер мирового рейтинга ATP).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022