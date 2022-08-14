Карреньо-Буста пробился в финал «Мастерса» в Монреале, переиграв Эванса

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В полуфинальном матче 23-й номер мирового рейтинга ATP Карреньо-Буста нанёс поражение представителю Великобритании Даниэлю Эвансу (39-я ракетка мира) со счётом 7:5, 6:7(7), 6:2. Встреча продолжалась ровно 3 часа.
Карреньо-Буста раз 6 подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. Эванс подал 6 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта.
Для теннисистов это была первая официальная игра на соревнованиях серии ATP.
За титул «Мастерса» в Монреале Карреньо-Буста сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (10-я ракетка мира), ранее переигравшим представителя Норвегии Каспера Рууда (7-й номер мирового рейтинга ATP).
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