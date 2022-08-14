Чемпионка US Open – 2017 Стивенс попросила подписчиков научить её испанскому языку

Победительница US Open 2017 года в женском одиночном разряде Слоан Стивенс обратилась с необычной просьбой к своим подписчикам.

Американская спортсменка выложила следующий пост в своих соцсетях.

«Кто-нибудь может научить меня испанскому? У меня есть месяц, чтобы научиться», — написала Слоан в своём «твиттере».

Просьба теннисистки осталась не без внимания почитателей её спортивного таланта. В комментариях к посту можно увидеть следующие ответы.

«Могу ли я обменять уроки испанского на билет на твою игру?.. Ха-ха».

«Я могу быть! US Open?», — прокомментировали эту запись подписчики американки в соцсети.

Муж Стивенс, известный американский футболист Жози Алтидор, оставил следующий шуточный комментарий к публикации своей супруги.

«Блин, если бы у тебя был муж, который свободно говорил..», — написал Алтидор.

Стивенс — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2017), финалистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2018), финалистка Итогового турнира WTA – 2018, победительница шести турниров WTA в одиночном разряде, победительница Кубка Федерации — 2017 в составе сборной США.