Хаддад-Майя рассказала, что значит для неё открывать новые горизонты бразильского тенниса

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, впервые в карьере пробившаяся в финал турнира WTA-1000 в Монреале, рассказала о том, что для неё означает этот результат.

«Это очень особенно. У нас есть Мария Буэно, Густаво Куэртен. Я не сравниваю себя с ними, ведь они феноменальны.

Это очень важно для меня и доставляет мне удовольствие быть не только бразильянкой, но и женщиной с Южной Америки. Я очень горжусь собой и своей командой», — приводит слова спортсменки официальный аккаунт WTA в соцсетях.

Напомним, что Хаддад-Майя впервые в профессиональной карьере вышла в решающий поединок на турнире серии WTA-1000. Это произошло после того, как бразильская спортсменка переиграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову в полуфинале турнира в Торонто.