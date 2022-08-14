Роджер Федерер посетил вечеринку диджея Кельвина Харриса на Ибице
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер посетил концерт популярного диджея Кельвина Харриса, который прошёл на острове Ибица. Харрис поделился совместным фото с Федерером в своих социальных сетях.
Напомним 8 августа Федереру исполнилось 41. Он показал фото с вечеринки, пошутив: «Понимаешь, что стареешь, когда твои свечи стоят дороже праздничного торта».
Фото: из личного архива Кельвина Харриса
В текущем сезоне Федерер не принимал участия в соревнованиях, так как восстанавливался после очередной операции на колене. Роджер планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарский теннисист сыграет на турнире в Базеле, который состоится в октябре.
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