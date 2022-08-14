«Какой хороший день…» Арина Соболенко похвасталась букетом от экс-хоккеиста Кольцова

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко похвасталась в социальных сетях букетом от бойфренда, бывшего хоккеиста сборной Беларуси, а ныне ассистента тренера московского «Спартака» Константина Кольцова.

«Спасибо! Люблю тебя. Какой хороший день…» — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Ранее Соболенко (6) завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада), проиграв в третьем круге американке Кори Гауфф (10) со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (4:7).

В текущем сезоне на турнирах «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос» — Арина не проходила дальше четвёртого круга. На Уимблдоне-2022 Соболенко сыграть не смогла, так как турнир не допустил к участию представителей России и Беларуси, из-за чего был лишён рейтинговых очков.