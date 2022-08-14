Фото: беременная Элина Свитолина позирует в купальнике на берегу моря

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призёр Олимпиады-2020 украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новые фото в социальных сетях. На них Элина позирует в купальнике на берегу моря.

Напомним, 15 мая стало известно, что Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку. Она должна появиться на свет в октябре.

«Лучший из этих (монегаских) дней», — подписала снимки Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

27-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.

Ранее супруг Свитолиной Гаэль Монфис получил травму стопы на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада) и был вынужден сняться с матча третьего круга с британцем Джеком Дрэйпером.