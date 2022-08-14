Бьянка Андрееску снялась с турнира WTA-1000 в Цинциннати

Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) из-за изменений в своём графике, сообщает WTA Insider.
Андрееску отказалась от участия в соревнованиях уже после жеребьёвки, поэтому её место в сетке займёт лаки-лузер. В первом раунде Бьянка должна была сыграть с представительницей Италии Камилой Джорджи.
Ранее, на турнире той же категории в Торонто (Канада) Андрееску дошла до третьего круга. В первом раунде Бьянка неожиданно обыграла девятую ракетку мира россиянку Дарью Касаткину со счётом 7:6 (7:5), 6:4. По ходу первого сета канадка дважды вызывала врача на корт, чтобы он проверил её состояние. После матча болельщики заподозрили Андрееску в симуляции с целью сбить ритм соперницы.
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