Халеп прокомментировала волевую победу в полуфинале, отметив большую поддержку трибун
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Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала выход в финал хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В полуфинальном матче она одержала волевую победу над седьмой ракеткой соревнований американкой Джессикой Пегулой со счётом 2:6, 6:3, 6:4.
«Определённо, это был очень сложный матч. Она входит в топ-10 игроков и показывает солидную игру. Мы никогда не играли друг против друга, поэтому я не знала, чего от неё ожидать. Но это был отличный матч. Рада, что мне удалось выйти в финал.
Сегодня было как в Румынии. Многие люди поддерживали меня. Чувствовала переживания каждого. Они заряжали меня энергией и помогали в трудные моменты. Хочу поблагодарить их за это», — сказала Халеп на пресс-конференции.
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