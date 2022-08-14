Ник Кирьос отказался назвать себя фаворитом US Open – 2022

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мыслями о предстоящем старте US Open – 2022. Турнир, действующим чемпионом которого является россиянин Даниил Медведев, пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
«До Открытого чемпионата США ещё две с половиной недели, до этого у меня ещё турнир в Цинциннати, и это всё, на чём я сосредоточен. Я сосредоточен на сегодняшнем дне, сегодняшнем вечере, на восстановлении, еде, просто на отдыхе, а потом на Цинциннати. Вот, что в моём разуме. Я даже не думаю о US Open. Там будет 128 игроков, способных совершить великие дела. Конечно, я чувствую себя уверенно, но в то же время я не хочу выставлять себя на всеобщее обозрение. Я не собираюсь говорить, что считаю себя фаворитом турнира или что-то в этом роде, я просто чувствую, что хорошо играю. До Нью-Йорка мне ещё предстоит много играть в теннис, так что я сосредоточусь на этом», — приводит слова Кирьоса Ubitennis.
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