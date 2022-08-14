«Огонь возобновился. Это хороший знак». Халеп — о разбитой ракетке в полуфинале

Румынская теннисистка Симона Халеп объяснила, почему во время полуфинального матча хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) разбила ракетку.

«Огонь возобновился. Это хороший знак, когда появляется спортивная злость. Могу сказать, что иногда мне это помогает. Не уверена, что это всегда приносит пользу, но в какой-то степени от этого становится легче. Да, выглядит не очень. Но это сложная тема (смеётся)», — сказала Халеп на пресс-конференции.

Халеп в 1/2 финала одержала волевую победу над седьмой ракеткой соревнований американкой Джессикой Пегулой. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:4. За титул турнира в Торонто румынская теннисистка сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.